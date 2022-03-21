Готовят 5-й пакет санкций против россиян – за агрессию против Украины, – Кулеба
Источник:телеканал "Рада"
В Европе готовят уже 5-й пакет санкций против России – за агрессию против Украины. В санкционный список попадут физические и юридические лица, причастные к вторжению.
Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что есть такие государства, которые против принятия нового пакета санкций.
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Украина активно работает с государствами-оппонентами санкций
Украина, по словам чиновника, активно работает с такими странами. Им объясняют, что их позиция – недопустима.
Я убежден, что пятый пакет будет. В нем будет список дополнительных лиц, которые причастны к российской агрессии, совершению военных преступлений. Он также предусматривает определенные экономические санкции,
– объяснил Кулеба.
К сожалению, отметил министр, в этот пакет не было включено эмбарго на нефть и газ – из-за неконструктивной позиции определенных стран. Кулеба уверен, что с нефтью и газом тоже удастся "дожать".
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