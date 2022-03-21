Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він зазначив, що є такі держави, які є проти ухвалення нового пакету санкцій.

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Україна активно працює з державами-опонентами санкцій

Україна, за словами урядовця, активно працює з такими країнами. Їм пояснюють, що їхня позиція – неприпустима.

Я переконаний, що 5-й пакет буде. У ньому буде перелік осіб додатковий, які причетні до російської агресії, вчинення воєнних злочинів. Він також передбачає певні економічні санкції,

– пояснив Кулеба.

На жаль, зазначив міністр, в цей пакет не було включене ембарго на нафту та газ – через неконструктивну позицію певних країн. Кулеба переконаний, що із нафтою та газом теж вдасться "дотиснути".