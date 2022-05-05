Советник руководителя Офиса Президента Арестович подчеркнул, что эти удары – по инфраструктуре. В первую очередь электростанциях, которые позволяют организовывать железнодорожное движение.

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По словам Арестовича, это происходит потому, что Россия видит реальную угрозу в помощи Запада. Российские захватчики пытаются активно сорвать поставки.

Советник главы ОП подчеркнул: возможно, оккупанты задумали какую-то гадость. В частности, пытаются сконцентрировать какие-то силы и куда-то их перебросить.

Удары по инфраструктуре стратегического масштаба означают только одно – попытку совершить что-то большое и отвратительное,

– заявил Арестович.

Россия пытается наступать на 3 направлениях

Арестович 4 мая также рассказал, что в настоящее время российские оккупанты пытаются наступать на 3 направлениях. Речь идет о:

Изюмском;

Запорожском;

Херсонском.

Украинские защитники и защитницы продолжают героически сражаться за родную землю. Они наносят врагу значительные потери. Российские захватчики не могут выполнить задачи, которые им дает руководство.

Арестович заявил, что нужно настроиться на долгий и кровавый конфликт. Оккупанты пытаются истощить ВСУ, чтобы украинским героям не удалось в нужном количестве накопить поддержку от Запада. В то же время, Арестович убежден, что ленд-лиз от США победит попытки россиян. Однако этот процесс может занять месяцы.

Советник главы ОП также подчеркнул, что наступление – это огромные потери. Его всегда труднее проводить, чем оборону. Однако украинские защитники и защитницы готовы освобождать украинские территории. Все зависит только от того, сколько оружия от Запада будет и как пойдет война.

Зеленский об обстрелах 4 мая

Владимир Зеленский заявил, что 4 мая российские оккупанты ударили по:

Днепру;

Николаеву;

Одессе;

Запорожью;

городах Донбасса и других регионов.

Украинский лидер подчеркнул, что будет надлежащий ответ на все преступления России. Президент заверил: речь как о юридической, так и практической – на поле боя.

Зеленский рассказал: он обсуждает с международным сообществом, как привлечь к ответственности всех военных преступников. Речь идет о каждом военном и каждом командире, которые убивали и пытали украинцев.

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