Радник керівника Офісу Президента Арестович наголосив, що ці удари – по інфраструктурі. Насамперед електростанціях, які дозволяють організовували залізничний рух.

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За словами Арестовича, це відбувається тому, що Росія бачить реальну загрозу у допомозі Заходу. Російські загарбники намагаються активно зірвати постачання.

Радник глави ОП наголосив: можливо, окупанти замислили якусь гидоту. Зокрема, намгаються сконцентрувати якісь сили та кудись їх перекинути.

Удари по інфраструктурі стратегічного масштабу означають тільки одне – спробу зробити щось велике й огидне,

– заявив Арестович.

Росія намагається наступати на 3 напрямках

Арестович 4 травня також розповів, що наразі російські окупанти намагаються наступати на 3 напрямках. Мовиться про:

Ізюмський;

Запорізький;

Херсонський.

Українські захисники та захисниці продовжують героїчно боротися за рідну землю. Вони завдають ворогові значних втрат. Російські загарбники не можуть виконати завдань, які їм дає керівництво.

Арестович заявив, що потрібно налаштуватися на довгий та кривавий конфлікт. Окупанти намагаються виснажити ЗСУ, аби українським героям не вдалося накопичити у потрібній кількості підтримку від Заходу. Водночас Арестович переконаний, що ленд-ліз від США переможе спроби росіян. Однак цей процес може зайняти місяці.

Радник глави ОП також наголосив, що наступ – це величезні втрати. Його завжди важче проводити, аніж оборону. Однак українські захисники та захисниці готові звільняти українські території. Усе залежить лише від того, скільки зброї від Заходу буде, і як піде війна.

Зеленський про обстріли 4 травня

Володимир Зеленський заявив, що 4 травня російські окупанти вдарили по:

Дніпру;

Миколаєву;

Одесі;

Запоріжжю;

містах Донбасу та інших регіонів.

Український лідер наголосив, що буде належна відповідь на усі злочини Росії. Президент запевнив: мовиться як про юридичну, так і практичну – на полі бою.

Зеленський розповів: він обговорює з міжнародною спільнотою, як притягнути до відповідальності усіх воєнних злочинців. Мовиться про кожного військового і кожного командира, які вбивали та катували українців.

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