Готовятся к изоляции, – Шлосберг о российской платежной системе "Мир"

Россию вряд ли можно напугать отключением от SWIFT. Страна имеет свою платежную систему "Мир".

Государственные институты не имеют права перечислять зарплату ни одному своему работнику на международную банковскую карточку. Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" рассказал российский оппозиционный политик Лев Шлосберг.

Обратите внимание В России хвастаются, что "переживут" отключение от SWIFT

Он отметил, что в России люди, которые работают в любой государственной организации (библиотеке, детском саду, государственных бизнесорганизациях), имеют право получать зарплату только на карту "Мир".

Руководство России готовится к возможной изоляции,

– подчеркнул Шлосберг.

По его словам, все банки, действующие на территории России, обязаны принимать и обслуживать соответствующие карточки.

Банковские карты "Мир" появились очень быстро

"Не надо думать, что если VISA и Mastercard уйдут из России, здесь не будет платежных инструментов. О SWIFT уже говорят 6 – 7 лет, а банковские карты "Мир" появились быстро", – сказал политик.

Он пояснил, что в соответствующую платежную систему вкладывают много денег, создают довольно функциональные инструменты. Поэтому такой экономический шаг вряд ли испугает Путина или россиян.

Полный выпуск "Первые лица": смотрите видео

Российская платежная система "Мир": что о ней известно

По объему платежей "Мир" занимает примерно 32,3% российского рынка платежных систем от всех эмитированных карт.

По состоянию на декабрь 2021 года эмитировали примерно 109 миллионов карт. Расчеты осуществляются в системе только в рублях.

С картой "Мир" обязали интегрироваться все платежные приложения в России – не позднее октября 2023 года.

В Google Play Маркет, а также во многих интернет-магазинах нельзя рассчитаться соответствующей картой.

Источник: Википедия