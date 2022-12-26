Обращайте внимание на сирены, – Зеленский призвал украинцев готовиться к новым атакам

Ситуация в энергосистеме страны и на фронте остается крайне тяжелой – к тому же, враг готовит новые обстрелы. В этом заверил украинский Владимир Зеленский во время своего обращения.

В Вооруженных Силах отмечают, что каждый день готовятся к потенциальным ракетным атакам врага по Украине. В то же время Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что людям также следует не терять бдительность – гражданские должны быть готовы к обстрелам.

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ПВО наготове, однако сиренами пренебрегать не нужно

Стоит сказать, что украинские системы противовоздушной обороны, предоставляемые нам западными союзниками, блестяще справляются с дронами, ракетами и другими воздушными целями, запускаемыми оккупантами. Однако надеяться только на это не стоит, поскольку прилеты все же есть. Хотя их, конечно, не так много, как хотелось бы врагу.

Пожалуйста, не забывайте, что нужно быть готовыми к российским ракетным атакам или провокациям. ПВО готовится, государство готовится и каждый должен подготовиться. Обращайте внимание, пожалуйста, на сирены,

– сказал глава государства.

Собственно, следует к этой теме вспомнить, что украинская ПВО уже уничтожила около 70 дронов из второй партии, предоставленных Ираном России. Спикер командования Воздушных Сил Юрий Игнат рассказал, что украинским защитникам удается во время каждой из массированных атак сбивать от 70 до 100 процентов воздушных целей оккупантов. Это потрясающий результат, но опять же – обычным гражданам не стоит расслабляться.

Оружие от партнеров помогает воплотить мечту украинцев об отсутствии тревог

В понедельник, 26 декабря, стало известно, что в Кривом Роге умер мужчина , который 16 декабря пострадал от массированного ракетного удара. Об этом трудно говорить, однако чрезвычайно важно, ведь люди часто игнорируют воздушные тревоги и подвергают свою жизнь опасности.

Благодаря тому, что страны Европы и США снабжают Вооруженные Силы системы противовоздушной обороны, над нашим государством удается создать "купол", который останавливает российские ракеты и делает невозможными прилеты.

Собственно, недавно Соединенные Штаты Америки сообщили, что предоставят украинской армии ЗРК Patriot. Установки помогут закрыть небо и воплотить в жизнь одну из самых больших мечтаний украинцев – отсутствие тревог.



Почему Украине так важны американские системы ПВО / Картинка 24 Канала