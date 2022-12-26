16 декабря ракета страны-террориста попала в жилой дом в Кривом Роге. Тогда пять человек погибли, однако 26 декабря количество жертв атаки возросло.

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В больнице умер мужчина

Как сообщил Александр Вилкул, медики 10 дней боролись за жизнь 51-летнего Анатолия Александровича Калиниченко. Он получил ранение 16 декабря во время взрыва вражеской ракеты.

Однако, несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось, ведь травмы были критическими.

Вечная память. Мое соболезнование родным и близким. Оккупанты – будьте прокляты,

– написал Александр Вилкул.

24 канал выражает соболезнования родным и близким Анатолия Александровича.

Массированный обстрел Украины 16 декабря: коротко