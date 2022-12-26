16 грудня ракета країни-терористки поцілила у житловий будинок у Кривому Розі. Тоді п'ятеро людей загинули, однак 26 грудня кількість жертв атаки зросла.

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У лікарні помер чоловік

Як повідомив Олександр Вілкул, медики 10 днів боролися за життя 51-річного Анатолія Олександровича Калініченко. Він отримав поранення 16 грудня під час вибуху ворожої ракети.

Однак попри зусилля лікарів спасти чоловіка не вдалося, адже травми були критичними.

Вічна пам'ять. Моє співчуття рідним та близьким. Окупанти – будьте прокляті,

– написав Олександр Вілкул.

24 канал висловлює співчуття рідним і близьким Анатолія Олександровича.

Масований обстріл України 16 грудня: коротко