Готовятся запускать поезд: УЗ построила колею в Чернобыльскую зону отчуждения

Укрзализныця отреконструировала колеи, соединяющие зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции с основной сетью. Готовятся запускать тестовый поезд.

Так, пути построили между станциями Вильча и Янов. Утверждают, что работы сделали в рекордные сроки.

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Как строили колею

Исполняющий обязанности главы правления Укрзализныци Иван Юрик отметил, что тендер выиграли в июне. Тогда же подписали соглашение с Энергоатомом о реконструкции. Вскоре начнет работать первое централизованное хранилище отработанного ядерного топлива.

Всего отремонтировали 24,56 километра путей. В УЗ отметили, что все работы выполняли в соответствии с правилами радиационной безопасности.

Впоследствии туда будут доставлять отработанное ядерное топливо из трех атомных электростанций: Ровненской, Хмельницкой и Южно-Украинской. Топливо будет храниться там в течение 100 лет.

Новые поезда УЗ