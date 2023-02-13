Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его словам, россияне пока делятся на два лагеря – все не в пользу украинцев.

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Как россияне относятся к войне против Украины

Николай Давидюк пояснил, что пока он не видит тенденции к недовольству или миллионным митингам в поддержку Украины в России.

Он поделился, что разговаривал с одним из западных политиков, вернувшихся из Москвы. По его словам, чиновники, политики и управляющая классовая Москва делятся на две части.

Одна – ненавидит Украину из-за того, что мы сразу не упали. Вторая – ненавидит Запад, потому что он нам помогает и что мы сразу не упали.

– подчеркнул он.

Политолог заметил, что россияне не жалеют о войне, а убийства детей и пенсионеров не вызывают у них жалости.

"Им важно, что мраморных стейков привозят меньше, дорогое французское шампанское стало еще дороже или денег в оффшорах сейчас меньше", – подчеркнул он.

По его словам, в этом вся сущность России.

Николай Давыдюк объяснил, почему россияне не выступают против войны в Украине: смотрите видео

Что угрожает россиянам

Николай Давыдюк рассказал, что россияне пассивны.

Это путинисты, убийцы и кровожадные вампиры,

– добавил он.

По его мнению, единичные выступления, которые могут походить на поддержку Украины, нельзя расценивать как соболезнования. Впрочем, карма их догонит.

"Они полагают, что сначала можно закрывать глаза на убийства, но потом эта репрессивная машина и их будет убивать", – объяснил Давидюк.

Политолог подчеркнул, что российский диктатор убил уже больше своих людей, чем наших.

"Он им в 10 раз больше враг, чем нам. Он их будущее уничтожил", – прокомментировал он и добавил, что россиян ждет жизнь в любимом месте Путина – туалете.

Впрочем, есть то, что может ударить по Путину.

Единственная оппозиция, которая его уничтожает – это ВСУ,

– подчеркнул он.

Именно украинские защитники и немецкие танки Leopard мощно ударяют по России.

Россия ежедневно теряет огромное количество военных