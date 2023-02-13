Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, росіяни наразі діляться на два табори – всі не на користь українців.

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Як росіяни ставляться до війни проти України

Микола Давидюк пояснив, що наразі він не бачить тенденції до невдоволення чи мільйонних мітингів на підтримку України в Росії.

Він поділився, що мав розмову з одним із західних політиків, який повернувся з Москви. За його словами, чиновники, політики, і класова Москва, яка управляє, діляться на дві частини.

Одна – ненавидить Україну через те, що ми одразу не впали. Друга – ненавидить Захід, бо він нам допомагає і що ми одразу не впали,

– наголосив він.

Політолог зауважив, що росіяни не шкодують про війну, а вбивства дітей та пенсіонерів не викликають у них жалості.

"Їм важливо, що мармурових стейків привозять менше, дороге французьке шампанське стало ще дорожчим або грошей в офшорах зараз менше", – наголосив він.

За його словами, у цьому вся сутність Росії.

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Що загрожує росіянам

Микола Давидюк розповів, що росіяни пасивні.

Це путіністи, вбивці та кровожерливі вампіри,

– додав він.

На його думку, поодинокі виступи, що можуть скидатися на підтримку України, не можна розцінювати як співчуття. Втім, карма їх наздожене.

"Вони думають, що спочатку можна закривати очі на вбивства, але потім ця репресивна машина і їх буде вбивати", – пояснив Давидюк.

Політолог підкреслив, що російський диктатор вбив вже більше своїх людей, ніж наших.

"Він їм в 10 разів більше ворог, ніж нам. Він їхнє майбутнє знищив", – прокоментував він і додав, що на росіян чекає життя в улюбленому місці Путіна – туалеті.

Втім, є те, що може вдарити по Путіну.

Єдина опозиція, яка його знищує – це ЗСУ,

– наголосив він.

Саме українські захисники та німецькі танки Leopard зараз потужно вдаряють по Росії.

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