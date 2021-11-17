"Готово для запуска работы": Рада уточнила, чем будет заниматься Бюро экономической безопасности

Верховная Рада в среду, 17 ноября, приняла закон о введении деятельности Бюро экономической безопасности. "За" свои голоса отдали 296 народных избранников.

Нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что соответствующий законопроект в Раде зарегистрировали еще летом 2020 года. В первом чтении документ был принят зимой 2021 года.

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Рассмотрение законопроекта во втором чтении и в целом уже неоднократно переносилось, но теперь все готово для запуска работы БЭБ,

– подчеркнула политик.

Как голосовали нардепы

"За" – 296 народных избранников;

"против" – 3 нардепа;

"не голосовали" – 16 народных избранников.

Что предусматривает закон