Готовы говорить с Россией о Крыме в пределах Крымской платформы, – Кулеба
Источник:24 канал
Дмитрий Кулеба рассказал, что официального приглашения России на саммит Крымской платформы не присылали. Глава министерства заверил, что Украина готова говорить с Россией о деоккупации Крыма.
Кулеба напомнил, что Россия изначально отказалась взаимодействовать с Крымской платформой. Об этом глава МИД рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.
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Украина готова говорить с Россией о деоккупации Крыма
Дмитрий Кулеба рассказал, что официальное приглашение России не присылали и отметил, что Россия с самого начала, когда было публично объявлено о проведении Крымской платформы, категорически отвергла любую возможность взаимодействия с ней.
Мы не против и готовы говорить с Россией о Крыме в рамках Крымской платформы. Но тема этого разговора должна быть только одна – путь и график деоккупации Крыма,
– заверил глава МИД.
Он также рассказал, что нет ни одной страны в мире, в МИД которой не обратились бы российские дипломаты с требованием не участвовать в саммите Крымской платформы.
Кстати, в первом саммите Крымской платформы 23 августа примут участие 40 стран и организаций. Они должны принять в том числе и Крымскую декларацию. Это документ, который будет открыт для дальнейшего присоединения других государств, если они по какой-то причине не смогли принять участия в первом саммите.
Коротко про Крымскую платформу
- Крымская платформа – это инициированный Украиной международный консультационно-координационный формат.
- Он направлен на увеличение международного реагирования на оккупацию Крыма, ответы на угрозы безопасности, усиление международного давления на Кремль, предотвращение нарушений прав человека и защиты жертв режима.
- Главная цель платформы – деоккупация Крыма и возвращение его Украине мирным путем.
- Инициировал ее создание в 2020 году президент Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН.
- Первый саммит Крымской платформы состоится в Украине 23 августа. Он будет состоять из 4 тематических панелей.