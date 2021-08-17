Готовы говорить с Россией о Крыме в пределах Крымской платформы, – Кулеба

Дмитрий Кулеба рассказал, что официального приглашения России на саммит Крымской платформы не присылали. Глава министерства заверил, что Украина готова говорить с Россией о деоккупации Крыма.

Кулеба напомнил, что Россия изначально отказалась взаимодействовать с Крымской платформой. Об этом глава МИД рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.

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Украина готова говорить с Россией о деоккупации Крыма

Дмитрий Кулеба рассказал, что официальное приглашение России не присылали и отметил, что Россия с самого начала, когда было публично объявлено о проведении Крымской платформы, категорически отвергла любую возможность взаимодействия с ней.

Мы не против и готовы говорить с Россией о Крыме в рамках Крымской платформы. Но тема этого разговора должна быть только одна – путь и график деоккупации Крыма,

– заверил глава МИД.

Он также рассказал, что нет ни одной страны в мире, в МИД которой не обратились бы российские дипломаты с требованием не участвовать в саммите Крымской платформы.

Кстати, в первом саммите Крымской платформы 23 августа примут участие 40 стран и организаций. Они должны принять в том числе и Крымскую декларацию. Это документ, который будет открыт для дальнейшего присоединения других государств, если они по какой-то причине не смогли принять участия в первом саммите.

Коротко про Крымскую платформу