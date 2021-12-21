Готовы к диалогу, – Столтенберг хочет созвать заседание НАТО – Россия

Йенс Столтенберг заявил, что новая агрессия против Украины будет иметь для России очень высокую цену. НАТО остается открытым для диалога с Россией.

Соответствующее заявление генсек НАТО Столтенберг сделал во время пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Румынии Николае Чуке. Политик подчеркнул, что, несмотря на международные призывы к прозрачности, эскалация продолжается.

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Столтенберг подчеркнул, что НАТО будет продолжать поддерживать Украину – политически и практически. Генсек отметил: Альянс поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Также Столтенберг заявил, что Украина имеет право выбирать свой путь.

Я намерен созвать новую встречу Совета НАТО – Россия как можно скорее в новом году. Любой диалог с Россией должен основываться на ключевых принципах европейской безопасности и рассматривать обеспокоенность НАТО относительно действий России.

– подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО заявил, что диалог должен проходить при условии консультаций с европейскими партнерами НАТО. В частности, по Украине.

Сколько украинцев поддерживает членство Украины в НАТО

Данные Центра анализа и социологических исследований (CISR) Международного республиканского института (МРИ) свидетельствуют, что 54% ​​населения поддерживают вступление Украины в НАТО.

Кроме того, 58% украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС.

Люди уверены, что это поможет укрепить экономические возможности страны и усилить защиту от внешних угроз. В частности, перед лицом российской военной агрессии.

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