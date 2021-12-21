Готовы к диалогу, – Столтенберг хочет созвать заседание НАТО – Россия
Источник:NATO
Йенс Столтенберг заявил, что новая агрессия против Украины будет иметь для России очень высокую цену. НАТО остается открытым для диалога с Россией.
Соответствующее заявление генсек НАТО Столтенберг сделал во время пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Румынии Николае Чуке. Политик подчеркнул, что, несмотря на международные призывы к прозрачности, эскалация продолжается.
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Столтенберг подчеркнул, что НАТО будет продолжать поддерживать Украину – политически и практически. Генсек отметил: Альянс поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
Также Столтенберг заявил, что Украина имеет право выбирать свой путь.
Я намерен созвать новую встречу Совета НАТО – Россия как можно скорее в новом году. Любой диалог с Россией должен основываться на ключевых принципах европейской безопасности и рассматривать обеспокоенность НАТО относительно действий России.
– подчеркнул Столтенберг.
Генсек НАТО заявил, что диалог должен проходить при условии консультаций с европейскими партнерами НАТО. В частности, по Украине.
Сколько украинцев поддерживает членство Украины в НАТО
- Данные Центра анализа и социологических исследований (CISR) Международного республиканского института (МРИ) свидетельствуют, что 54% населения поддерживают вступление Украины в НАТО.
- Кроме того, 58% украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС.
- Люди уверены, что это поможет укрепить экономические возможности страны и усилить защиту от внешних угроз. В частности, перед лицом российской военной агрессии.
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