Готовы морально, летчики вообще показали класс, – военная из Василькова о настроениях в городе

Васильков стал местом ожесточенных боев с российскими оккупантами, которые цинично обстреляли город и попали в нефтебазу. Однако местные жители настроены решительно и сдаваться никто из них не собирается.

Об этом рассказала военная из Василькова в комментарии журналистам 24 канала. Украинская сторона не обошлась без потерь, но, несмотря на это, все настроены положительно и готовы давать решительный отпор врагу.

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"Наши готовы морально. Летчики вообще показали класс. Мы никогда не могли подумать, что они на это способны. Шутки в погоне за "решеткой" в воздухе – это что-то", – отметила она.

Военная также рассказала, что во время боев в Василькове некоторые миниподразделения даже скучали из-за того, что не участвуют в "замесах" против российских оккупантов.

Видела, как наши работают. Это – очень,

– добавила она.

По данным источников 24 канала, сейчас Васильков нуждается в бронежилетах. Поэтому призываем местных волонтеров по возможности помочь обеспечить ими украинских военных.

. Мэр Василькова Наталья Баласинович рассказала , что в ночь на 27 февраля в городе шли очень серьезные бои за аэропорт. Оккупанты использовали ракеты, авиацию и многое другое.

Мэр Василькова рассказала о ситуации в городе: смотрите видео

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