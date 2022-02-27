Про це розповіла військова з Василькова у коментарі журналістам 24 каналу. Українська сторона не обійшлася без втрат, але навіть попри це, усі налаштовані позитивно та готові давати рішучу відсіч ворогу.

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"Наші готові морально. Льотчики взагалі показали клас. Ми ніколи не могли подумати, що вони на таке здатні. Жарти у погоні за "рашкою" у повітрі – це щось", – зазначила вона.

Військова також розповіла, що під час боїв у Василькові деякі мініпідрозділи навіть сумували через те, що не беруть участі у "замісах" проти російських окупантів.

Бачила, як наші працюють. Це – надзвичайно,

– додала вона.

За даними джерел 24 каналу, зараз у Василькові є потреба у бронежилетах. Тож, закликаємо місцевих волонтерів по можливості допомогти забезпечити ними українських військових.

Довідка. Мер Василькова Наталія Баласинович розповіла, що у ніч на 27 лютого у місті точилися дуже серйозні бої за аеропорт. Окупанти використовували ракети, авіацію та багато іншого.

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