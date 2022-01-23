Такое мнение озвучил вице-премьер Доминик Рааб, отвечая на вопрос, отправит ли Британия своих военных в Украину, если Россия предпримет вторжение ее территорию.

Важно Канада может предоставить Украине оружие для отрядов теробороны, – СМИ

В то же время Рааб добавил, что Британия будет поддерживать Украину вместе с международным сообществом и союзниками по НАТО на Западе. Однако свои войска в Украину Лондон вряд ли направит.

Крайне маловероятно, что мы это сделаем, но могу сказать, что мы готовы и участвуем в программах обучения, чтобы поддержать украинцев,

– заявил вице-премьер Доминик Рааб.

Также он пригрозил России "очень серьезными последствиями" в случае вторжения в Украину.

Глава Минобороны Британии встретится с Шойгу

Как известно, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поручит министру обороны Бену Уоллесу принять приглашение главы Минобороны России Сергея Шойгу провести переговоры в Москве.

Как ожидается, он должен сказать министру обороны Бену Уоллесу принять приглашение о встрече с российским министром обороны в Москве в ближайшие дни,

– сообщают СМИ.

По данным источников канала, Джонсона ежедневно информируют о развитии ситуации вокруг Украины, и он считает ее крайне опасной. СМИ отмечают, что премьер Британии вскоре проведет переговоры с лидерами G7, чтобы создать "санкционную коалицию" и наметить целевые санкции против олигархов, которые поддерживают главу Кремля Владимира Путина.

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