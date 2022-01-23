Таку думку озвучив віцепрем'єр Домінік Рааб, відповідаючи на запитання, чи відправить Британія своїх військових на Україну, якщо Росія зробить вторгнення її територію.

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Водночас Рааб додав, що Британія підтримуватиме Україну разом із міжнародною спільнотою та союзниками по НАТО на Заході. Однак свої війська в Україну Лондон навряд чи направить.

Вкрай малоймовірно, що ми це зробимо, але можу сказати, що ми готові та беремо участь у програмах навчання, щоб підтримати українців,

– заявив віце-прем'єр Домінік Рааб.

Також він пригрозив Росії "дуже серйозними наслідками" у разі вторгнення в Україну.

Очільник Міноборони Британії зустрінеться з Шойгу

Як відомо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон доручить міністру оборони Бену Уоллесу ухвалити запрошення глави Міноборони Росії Сергія Шойгу провести переговори в Москві.

Як очікується, він повинен сказати міністру оборони Бену Воллесу ухвалити запрошення про зустріч з російським міністром оборони в Москві найближчими днями,

– повідомляють ЗМІ.

За даними джерел каналу, Джонсона щодня інформують щодо розвитку ситуації навколо України, і він вважає її вкрай небезпечною. ЗМІ наголошують, що прем'єр Британії невдовзі проведе переговори з лідерами G7, щоб створити "санкційну коаліцію" та намітити цільові санкції проти олігархів, які підтримують очільника Кремля Володимира Путіна.

Що Велика Британія вже зробила на тлі загрози вторгнення Росії

18 січня з Лондона до Києва прибула партія зброї. Це викликало справжню істерику в Кремля.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що допомогу Україні можуть збільшити у випадку наступу Росії.

Через загрозу російського вторгнення в Україну Велика Британія відправила 30 своїх армійців. Вони навчать військових ЗСУ користуватися новими британськими протитанковими засобами.

Крім того, на фоні загрози вторгнення Велика Британія анонсувала створення нового союзу з Польщею та Україною.

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