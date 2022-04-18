Готовы сражаться, но должны знать, что мир сделал все возможное,– командир морпехов из Мариуполя

Мариуполь оказался в кольце российских оккупантов, из-за чего на грани выживания украинские защитники и гражданские. Храбрые украинские военные просят о помощи, чтобы осуществить деблокаду Мариуполя.

Мариуполь до сих пор украинский город, – командир

С соответствующей завой обратился Сергей Волына, командир 36 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского.

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Командир сообщил, что Мариуполь до сих пор остается украинским городом. Украинские защитники держат оборону, несмотря на авиабомбардировки, артиллерийские и ракетные обстрелы.

Мариуполь до сих пор украинский город, что бы вам ни говорила российская пропаганда. Мы ежедневно ведем упорные бои и сдерживаем многотысячное войско врага, не давая ему продвинуться дальше. Это дается ценой сверхчеловеческих усилий и больших потерь.

– отметил он.

Россияне держат в заложниках сотни тысяч гражданских

Волына написал, что Россия взяла Мариуполь в кольцо, из-за чего группировка и просит помощи. По его словам, россияне содержат в заложниках сотни тысяч гражданских.

"В наших военных бункерах прячутся женщины, дети, в том числе младенцы. Преимущественно родственники наших военных, которых разыскивают россияне. Без тепла, воды, еды", – говорится в сообщении командира.

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Украинский защитник сообщил, что наши раненые военные ежедневно умирают в невыносимых мучениях. Причина в том, что в городе закончились:

медикаменты;

средства обеззараживания;

возможности обезболивания.

Волына подчеркнул, что Украина при посредничестве Турции договорилась с Россией о гуманитарных коридорах, однако российская сторона не держит слово.

Мы умоляем о помощи в эвакуации раненых, детей, женщин, а также тел погибших. Попыток это сделать было слишком мало!

– заявил Волына.

По его словам, украинские военные вынуждены не только сражаться с россиянами, но и заботиться о более тысячи гражданских лиц.

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"Не верьте обещаниям России о "зеленом коридоре" для военных. Нет никаких сомнений в том, что это обман для уничтожения украинской военной группировки в Мариуполе без боя", – отметил украинский командир.

Группировка просит о тяжелом вооружении

Волына заверил, что украинские военные не сдадутся и будут биться до конца, чтобы деблокировать Мариуполь. Для этого, по его словам, нужно тяжелое вооружение.

Но нашей верности присяге мало для освобождения Мариуполя. Городу немедленно нужна деблокада. Для этого нам нужно тяжелое вооружение. В силах стран ЕС и США нам его предоставить. Тяжелое вооружение для защитников Мариуполя спасет украинскую военную группировку,

– убеждает командир.

Он отметил, что Мариуполь все еще можно спасти, и украинские военные готовы сделать невозможное.

"Мариуполь возможно спасти. Мы готовы биться до последней капли крови. Но мы должны знать, что мир для этого сделал все возможное. Тогда мы готовы сделать даже невозможное для нашей страны", – резюмировал Волына.

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