Готовы вводить новые санкции против Беларуси, – ЕС отреагировал на приговор Бабарико
Источник:Служба внешней связи Евросоюза
Евросоюз отреагировал на приговор белорусскому оппозиционеру Виктору Бабарико, которого осудили на 14 лет тюрьмы. В ЕС выступили с требованием немедленно освободить политика и пригрозили режиму Александра Лукашенко новыми санкциями.
В Евросоюзе критически восприняли приговор Бабарико и заявили о готовности вводить ограничения в отношении белорусских властей.
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Реакция ЕС на приговор Бабарико
Виктора Бабарико сегодня (6 июля – 24 июля) приговорили к 14 годам лишения свободы. Он содержался под стражей с 18 июня 2020 года по единственной причине – попытаться реализовать свое политическое право баллотироваться в президенты,
– говорится в заявлении.
В ЕС требуют немедленно и безоговорочно освободить оппозиционера, а также всех политических заключенных, задержанных журналистов и людей, которые находятся "за решеткой за отстаивание своих прав".
"Режим должен положить конец репрессиям и несправедливости, а также привлечь виновных к ответственности", – подчеркнули в ЕС.
Готовность к дальнейшим санкциям
Там также пообещали приложить усилия, чтобы привлечь белорусские власти к ответственности за жестокие репрессии.
"Серьезные нарушения прав человека имеют свою цену. С октября 2020 года ЕС постепенно вводил ограничительные меры в ответ на запугивание и жестокие репрессии в отношении мирных демонстрантов, оппозиционеров и журналистов", – добавили в организации.
В ЕС подытожили, что готовы вводить дальнейшие ограничительные меры.
Приговор Бабарико: что известно
- Белорусского оппозиционера Виктора Бабарико 6 июля приговорили к 14 годам заключения. Его объявили "виновным" в получении взяток в особо крупных размерах, а также – в отмывании денег.
- Политик не признал вины и заявил, что его дело политически мотивировано.
- Задержали Бабарико в июне 2020 года. За месяц до того он сообщил, что будет баллотироваться на выборах президента Беларуси. Политика считали одним из главных соперников самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.