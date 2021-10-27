Об этом рассказала сестра пострадавшего Михаила. Он был пассажиром Infinity, которой управлял несовершеннолетний Николай.

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От сильного удара Михаил вылетел из окна автомобиля и ударился головой о рекламный столб. Сейчас он находится в реанимации с черепно-мозговой травмой и переломами рук, пишет телеграм-канал "ХС | Харьков".

Мать мажора якобы работает в прокуратуре, а папа – "мясной" олигарх

Мария поговорила с братом до того, как его госпитализировали. Он рассказал, что был с компанией друзей, когда к ним приехал Николай. Тот стал хвастаться новым автомобилем и пригласил их прокатиться. Парень рассказал, что водительские права ему подарили родители.

Михаил снимал видео в салоне автомобиля, однако телефон после аварии якобы украли.

Вчера после ДТП Николай кричал, что его мама связана с прокуратурой и она все решает, а папа – мясной олигарх. На месте аварии их не было. Приезжал какой-то Колин друг и дружки родителей, которые тыкали деньги полиции прямо в больнице,

– рассказала Мария.

В салоне были еще 19-летний Валерий и 16-летняя Лиза – девушка мажора. Она якобы из бедной семьи и родители не могут оплатить лечение. В то же время семья виновника ДТП на контакт с родственниками пострадавших не выходила.

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"Хотя это девушка Коли, он совсем не поинтересовался ее состоянием, все время кричал полиции: "Да пошли вы все на х*й, меня отмажут, и я буду жить за границей", – добавила Мария.

Детали жуткого ДТП в Харькове