Говорил, что вакцинация провоцирует СПИД: президента Бразилии будут судить
Источник:BBC
Верховный суд Бразилии открыл производство в отношении президента страны Жаира Болсонару. Все потому, что политик распространял фейки о вакцинации против коронавируса.
Президент ссылался на статью из журнала
Поводом для открытия производства стал брифинг президента за 24 октября. Тогда Болсонару предположил, что "у полностью вакцинированных против COVID-19 людей СПИД развивается гораздо быстрее, чем ожидалось".
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Ученые и медики такое утверждение отвергли. Однако президент Бразилии, который сам отказался прививаться от COVID-19, утверждал, что он процитировал статью из журнала.
3 декабря судья верховного суда Александре де Мораес принял постановление, в котором говорится о том, что президент "использовал методы массового распространения информации в социальных сетях", что требует дальнейшего расследования.
Мораес также поручил главному прокурору Бразилии Аугусто Арасу установить, связаны ли заявления президента с группой его сторонников, в отношении которых уже ведется расследование по масштабному продуцированию фейковых новостей.
Правоохранители расследуют деятельность Болсонару во время пандемии
Президенту Бразилии могут предъявить обвинения в массовых убийствах. Говорится про "непонятный" подход Болсонару к пандемии коронавируса. Комиссия сената утверждает, что глава государства и другие чиновники позволили коронавирусу распространиться среди населения.
Уголовные обвинения планируют объявить 69 другим лицам. Среди них есть трое сыновей Болсонару и многочисленные политики.
Что известно об отношении президента Бразилии к коронавирусу
- С начала пандемии Болсонару критиковал любые ограничения и несерьезно относился к угрозе вируса.
- В сентябре 2020 года президент заявил, что оставаться дома во время пандемии – это проявление слабости. Политик даже участвовал в карантинных протестах.
- Кроме того, Болсонару не вакцинировался. В сентябре его не пустили в один из ресторанов Нью-Йорка и политику пришлось есть на улице.
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