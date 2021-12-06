Говорил, что вакцинация провоцирует СПИД: президента Бразилии будут судить

Верховный суд Бразилии открыл производство в отношении президента страны Жаира Болсонару. Все потому, что политик распространял фейки о вакцинации против коронавируса.

Президент ссылался на статью из журнала

Поводом для открытия производства стал брифинг президента за 24 октября. Тогда Болсонару предположил, что "у полностью вакцинированных против COVID-19 людей СПИД развивается гораздо быстрее, чем ожидалось".

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Ученые и медики такое утверждение отвергли. Однако президент Бразилии, который сам отказался прививаться от COVID-19, утверждал, что он процитировал статью из журнала.

3 декабря судья верховного суда Александре де Мораес принял постановление, в котором говорится о том, что президент "использовал методы массового распространения информации в социальных сетях", что требует дальнейшего расследования.

Мораес также поручил главному прокурору Бразилии Аугусто Арасу установить, связаны ли заявления президента с группой его сторонников, в отношении которых уже ведется расследование по масштабному продуцированию фейковых новостей.

Правоохранители расследуют деятельность Болсонару во время пандемии

Президенту Бразилии могут предъявить обвинения в массовых убийствах. Говорится про "непонятный" подход Болсонару к пандемии коронавируса. Комиссия сената утверждает, что глава государства и другие чиновники позволили коронавирусу распространиться среди населения.

Уголовные обвинения планируют объявить 69 другим лицам. Среди них есть трое сыновей Болсонару и многочисленные политики.

Что известно об отношении президента Бразилии к коронавирусу

С начала пандемии Болсонару критиковал любые ограничения и несерьезно относился к угрозе вируса.

В сентябре 2020 года президент заявил, что оставаться дома во время пандемии – это проявление слабости. Политик даже участвовал в карантинных протестах.

Кроме того, Болсонару не вакцинировался. В сентябре его не пустили в один из ресторанов Нью-Йорка и политику пришлось есть на улице.

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