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24 Канал Америка Говорили, как защитить людей, - Зеленский сделал первое заявление по итогам встречи с Трампом
25 июня, 16:56
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Говорили, как защитить людей, - Зеленский сделал первое заявление по итогам встречи с Трампом

Дмитрий Усик
Основні тези
  • Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели длительную и содержательную встречу на полях саммита НАТО, обсуждая прекращение огня и защиту людей.
  • Встреча длилась 50 минут, но прессу не пригласили, хотя это планировалось.

В среду, 25 июня, на полях саммита НАТО встретились Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Президент Украины рассказал, о чем шла речь.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского

 