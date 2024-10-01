Говорили о планах россиян и не только: Зеленский встретился с Будановым

Президент Владимир Зеленский сегодня, 1 октября, провел встречу с главой Главного управления разведки Министерства обороны Кириллом Будановым.

Об этом глава государства сообщил у себя в телеграмме.

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"Доклад начальника ГУР МО Кирилла Буданова. Все, что видит военная разведка о намерениях российских войск до конца текущего года, и наш ответ на них", – отметил Зеленский.

О деталях обсуждения президент не рассказал.

К слову, сегодня президент Украины также заслушал доклады министра обороны Рустема Умерова, главкома ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича о ситуации на фронте.

Президент объяснил, что основными темами были: ситуация на фронте, потребности в оружии и технике, координация с союзниками, а также – подготовка к следующему "Рамштайн".

Слухи об освобождении Буданова

В то же время стоит отметить, что сегодня в СМИ появилась информация о возможном увольнении руководителя ГУР МО Кирилла Буданова с должности.

Слухи об этом распространялись и раньше. Также была информация и о том, что во время визита в США Владимир Зеленский получил сигнал от партнеров, что попытки отправить в отставку Буданова "будут иметь негативные последствия для сотрудничества между разведывательными сообществами США и Украины".