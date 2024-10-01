Про це глава держави повідомив у себе в телеграмі.

Дивіться також Буданов може невдовзі залишити свою посаду, – ЗМІ

"Доповідь начальника ГУР МО Кирила Буданова. Усе, що бачить військова розвідка щодо намірів російських військ до кінця поточного року, та наша відповідь на них", – зазначив Зеленський.

Про деталі обговорення президент не розповів.

До слова, сьогодні президент України також заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, головкома ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича щодо ситуації на фронті.

Президент пояснив, що основними темами були: ситуація на фронті, потреби у зброї та техніці, координація із союзниками, а також – підготовка до наступного "Рамштайну".

Чутки про звільнення Буданова

Водночас варто зазначити, що сьогодні у ЗМІ з'явилась інформація про можливе звільнення керівника ГУР МО Кирила Буданова з посади.

Чутки про це поширювались і раніше. Також була інформація і про те, що під час візиту до США Володимир Зеленський отримав сигнал від партнерів, що спроби відправити у відставку Буданова "матимуть негативні наслідки для співпраці між розвідувальними спільнотами США та України".