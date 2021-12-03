Говорили об Украине и Bayraktar: Путин и Эрдоган провели переговоры

Российский и турецкий президенты провели переговоры 3 декабря. Во время разговора Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подняли и вопрос Украины, в частности, затронули и использование Bayraktar.

В Управлении коммуникации президента Турции объяснили: главы государств затронули последние события Армении и Азербайджана. Среди тем были Сирия, Ливия и Украина.

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Путин пожаловался Эрдогану на "разрушительную линию" Киева

Тем временем в пресс-службе Кремля, информирует Интерфакс, сообщили, что инициатором разговора выступила Анкара. Владимир Путин не упустил случая пожаловаться президенту Турции на политику официального Киева.

Глава государства-агрессора убеждал Эрдогана в том, что Украина "продолжает разрушительную линию". Мол, единственная цель Киева – "разрушить минские договоренности".

Глава Кремля упомянул об использовании турецких беспилотников

В качестве аргумента для этого Путин привел использование украинскими военными турецких беспилотников Bayraktar. Президент России настаивал, что необходимо отговорить Киев от "силового влияния на Донбасс". Что на эти "аргументы" ответил президент Эрдоган – российские СМИ не уточняют.

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Что известно о позиции Эрдогана по противостоянию Украины и России:

29 ноября президент Турции заявил, что готов стать посредником на переговорах между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Главная цель Эрдогана – способствовать установлению мира на Донбассе.

Ранее Зеленский передал турецкому коллеге список пленных украинцев в России.

В Москве выступили категорически против посредничества Эрдогана, прикрываясь стандартным аргументом: "Россия – не участница конфликта".

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