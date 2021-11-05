Говорим откровенно, – Кулеба ответил на "беспокойство" Франции и Германии из-за Bayraktar

Франция и Германия, являющиеся посредниками в нормандском формате, еще раньше выразили свою "обеспокоенность" из-за использования Украиной беспилотника Bayraktar на Донбассе. "Вечно обеспокоенным" партнерам ответил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Глава украинской дипломатии отметил, что даже в своем "беспокойстве" партнеры отмечали, что обострение провоцирует именно Россия, а вот Украина лишь отвечает на действия агрессорки.

К слову Турецкие беспилотники Bayraktar планируют производить в Украине

Ответ Кулебы

Глава МИД подчеркнул, что Франция и Германия обременены статусом посредника в нормандском формате, а потому в публичной сфере стремятся к "более сбалансированной позиции".

Впрочем, министр иностранных дел отмечает, что в конкретной ситуации их позиция Украины не удовлетворяет. Он убежден, что в такой ситуации нужно говорить правду даже ближайшим партнерам.

Мы сказали им публично, что не согласны с такими оценками. Мы передали это по дипломатическим каналам,

– заявил Дмитрий Кулеба.

В то же время он заверил, что сейчас, когда Украина пытается "втянуть" Россию в дипломатический процесс, то имеет полную поддержку и взаимопонимание с Францией и Германией по принципиальным вопросам.

Использование Bayraktar на Донбассе