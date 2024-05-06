Украинцам за рубежом снова начали выдавать паспорта

Зарубежные паспортные сервисы ГП "Документ" возобновили выдачу документов. Впрочем, это работает пока только в тестовом режиме.

Украинцам начали выдавать загранпаспорта и другие документы во всех без исключения подразделениях государственного предприятия "Документ" за рубежом. Сообщают, что для предупреждения и недопущения перегруженности системы и повторных технических сбоев, о которых сообщали ранее, сервис запустили в тестовом режиме.

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Кто может получить документы

Выдача будет происходить в первую очередь социально уязвимым категориям граждан и после повторного получения SMS сообщения о готовности паспортов для выдачи.

Тех, кто ждет выдачи готовых документов, просят соблюдать правила:

иметь SMS о готовности паспорта, полученное после 25 апреля;

предъявить документ, удостоверяющий личность заявителя (в т. ч. е-паспорт в приложении "ДІЯ");

пройти процедуру верификации и проверить персональные данные.

Почему ранее приостановили выдачу документов за рубежом