Украинцам за рубежом снова начали выдавать паспорта
6 мая 2024, 16:02Читати новину українською
Источник:Паспортный сервис ГП "Документ"
Зарубежные паспортные сервисы ГП "Документ" возобновили выдачу документов. Впрочем, это работает пока только в тестовом режиме.
Украинцам начали выдавать загранпаспорта и другие документы во всех без исключения подразделениях государственного предприятия "Документ" за рубежом. Сообщают, что для предупреждения и недопущения перегруженности системы и повторных технических сбоев, о которых сообщали ранее, сервис запустили в тестовом режиме.
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Кто может получить документы
Выдача будет происходить в первую очередь социально уязвимым категориям граждан и после повторного получения SMS сообщения о готовности паспортов для выдачи.
Тех, кто ждет выдачи готовых документов, просят соблюдать правила:
- иметь SMS о готовности паспорта, полученное после 25 апреля;
- предъявить документ, удостоверяющий личность заявителя (в т. ч. е-паспорт в приложении "ДІЯ");
- пройти процедуру верификации и проверить персональные данные.
Почему ранее приостановили выдачу документов за рубежом
- 22 апреля за рубежом приостановили предоставлять услуги мужчинам призывного возраста. В Министерстве иностранных дел сделали заявление по этому поводу и объяснили, что пребывание за границей не освобождает от обязанностей перед Родиной.
- В зарубежных подразделениях государственного предприятия "Документ" заявили, что выдача готовых документов приостановлена по техническим причинам.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что консульства за рубежом приостановили предоставление услуг украинцам призывного возраста.
- Он сказал, что пребывание за границей не освобождает от обязанностей перед Родиной.
- В МИД также 24 апреля сообщали, что ГП "Документ" не входит в их вертикаль власти. Это отдельная компания, что подчиняется Государственной миграционной службе Украины.