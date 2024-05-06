Українцям почали видавати закордонні паспорти та інші документи в усіх без винятку підрозділах державного підприємства "Документ" за кордоном. Повідомляють, що для попередження і недопущення перевантаженості системи та повторних технічних збоїв, про які повідомляли раніше, сервіс запустили в тестовому режимі.

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Хто може отримати документи

Видача буде відбуватися в першу чергу соціально вразливим категоріям громадян та після повторного отримання SMS повідомлення про готовність паспортів для видачі.

Тих, хто чекає на видачу готових документів, просять дотримуватись правил:

мати SMS про готовність паспорта, отримане після 25 квітня;

пред’явити документ, що посвідчує особу заявника (в т. ч. е-паспорт у додатку "ДІЯ");

пройти процедуру верифікації та перевірити персональні дані.

Чому раніше призупинили видачу документів за кордоном