Варто зауважити, що Кабмін ухвалив постанову, якою обмежив отримання паспортів за кордоном для чоловіків призовного віку 18 – 60 років. Також чоловіки, згідно з новим законом про мобілізацію, мають оновити військово-облікові дані.
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Що кажуть в Чехії про чоловіків призовного віку за кордоном
Хана Мала з відділу преси Міністерства внутрішніх справ Чехії заявила, що в їхній країні перебуває 94 643 чоловіків від 18 до 65 років, які мають тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні.
Я розумію проблему виїзду українських чоловіків призовного віку. Чехія вже давно підтримує українських біженців, і ми приймаємо їх на своїй території. Але не тих, хто намагається уникнути призовного обов'язку,
– заявив глава МЗС Чехії Ян Ліпавський.
Чеське видання пояснило, що можливості Праги обмежені, коли справа стосується обов'язкового повернення.
Експертка з міжнародного права з юридичного факультету Карлового університету Вера Гонускова розповіла, що Чехія не має правових підстав для повернення українських чоловіків призовного віку. Вона пояснила, що країна не може позбавити когось тимчасового захисту лише тому, що вона так вирішила.
За словами Гонускової, теоретичний вихід з цієї ситуації вона бачить у тому, щоб Україна надсилала повістку, а за кордоном особа її не виконувала.
"Тоді Україна могла б притягнути до кримінальної відповідальності такого громадянина та вимагати його екстрадиції з-за кордону за вчинення злочину", – заявила експертка.
Вона додала, що ще одним шляхом повернення українці може бути обмеження у видачі паспортів, до якого нещодавно вдалася українська влада.
Як відреагували інші країни на обмеження щодо українських чоловіків
- У Євросоюзі заявили, що продовжить надавати тимчасовий захист українцям без розмежування за статтю чи статусом. Тобто чоловіки призовного віку за кордоном також його отримають.
- Глава оборонного відомства Польщі Владислав Косіняк-Камиш пояснив, що Варшава й раніше вже неодноразово пропонувала допомогти українській владі, відправивши українських військовозобов'язаних чоловіків "виконати свій громадянський обов'язок".
- У Литві також дотримуються такої ж позиції. Зокрема, там заявили, що країні треба подумати над тим, як повернути військовозобов'язаних чоловіків до України.
- Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас пояснив, що напрямок правильний, однак важко сказати, у які заходи це перетвориться. Детальніше про це читайте за посиланням.