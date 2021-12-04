ГПСУ отрицает заявление Беларуси о "пересечении госграницы"

В Госпогранслужбе Украины сообщили, что вертолет Ми-8 в субботу, 4 декабря, не нарушал воздушное пространство Беларуси.

Помощник главы Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что Украина проводит на границе с Беларусью масштабные учения. В частности, в процессе используют авиацию и беспилотники.

Заметьте Содержание войск возле границы Украины стоит Кремлю 10 миллионов долларов в сутки, – эксперт

В то же время никакого пересечения границы со стороны украинской авиации не было. Украинские пограничники опровергли заявление белорусской стороны.

В охране и мониторинге границы активно используется авиация, однако то, что заявила сегодня белорусская сторона о нарушении воздушного пространства – не соответствует действительности,

– подчеркнул Демченко.

Заявление Беларуси о Ми-8