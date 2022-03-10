ГПСУ показала яркий мультик о неудачном российском вторжении
ГПСУ показала яркий мультик о неудачном российском вторжении
Соответствующий мультик был показан в Государственной пограничной службе Украины. Там историю назвали "сказкой о вторжении, или как пахнут скрепы!".
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Пограничники показали мультик о неудачном вторжении России
В мультике фигурирует Рамзан Кадыров, глава Чечни, как собака Путина.
Также позади главы Кремля движется самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.
Правда, он в коробке, так как утверждает, что якобы силы его страны не помогают Путину.
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В конце показано очень правдивое завершение того, что начал Путин и "искреннее раскаяние" Кадырова.
Поэтому пограничник просят российских солдат сейчас бросать оружие и сдаваться в плен.
Это ведь лучше, чем быть убитыми на Украинской земле.
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