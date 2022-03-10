ГПСУ показала яркий мультик о неудачном российском вторжении

Соответствующий мультик был показан в Государственной пограничной службе Украины. Там историю назвали "сказкой о вторжении, или как пахнут скрепы!".

Заметьте Белорусы привлечены к бомбардировкам Украины: личные данные военных преступников

Пограничники показали мультик о неудачном вторжении России

В мультике фигурирует Рамзан Кадыров, глава Чечни, как собака Путина.

Также позади главы Кремля движется самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Правда, он в коробке, так как утверждает, что якобы силы его страны не помогают Путину.

Пограничники опубликовали правдивый мультик о Путине и его свите: видео ГПСУ

В конце показано очень правдивое завершение того, что начал Путин и "искреннее раскаяние" Кадырова.

Поэтому пограничник просят российских солдат сейчас бросать оружие и сдаваться в плен.

Это ведь лучше, чем быть убитыми на Украинской земле.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!