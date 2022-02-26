ГПСУ рассказала о доказательствах обстрелов из Беларуси, которая "отказалась от войны"

Россия осуществляет атаки с Белорусского направления. Обстреливают наше государство разным оружием.

Неподалеку от села Познань на Ровненщине прилетел, вероятно, минометный снаряд из Беларуси. Он взорвался.

К теме Лукашенко цинично заявил, что Беларусь не воюет против Украины

Именно на этом участке, как пояснили в Госпогранслужбе, несколько раз видели следы запуска ракет из Беларуси.

Отметим, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь не участвует в войне против Украины.

Беларусь – вовлечена в войну против Украины

Председатель Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко направил письмо ответственному за охрану границы Беларуси, выразив отношение всего пограничного ведомства.

"Мы победим, будьте прокляты, твари", – написал в письме Дейнеко.

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Ситуация по российскому вторжению

Обстрелы из Беларуси – летит и малое, и большое. Сегодня на границу Украины в районе неподалеку от села Познань, что на Ровненщине, из Беларуси прилетел, вероятнее всего, минометный снаряд. Боеприпас взорвался на маршруте движения наряда Госпогранслужбы.

Стоит отметить, что именно на этом участке госрубежа пограничники уже несколько раз замечали следы запуска ракет с территории страны, которая официально отрекается от соучастия в российской агрессии против Украины. Возможно таким образом Беларусь хочет ограничить количество свидетелей ее преступной деятельности.

Напомним, Глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко направил письмо с презрением лицу, в команде Лукашенко отвечает за охрану границы Беларуси. В письме глава выразил отношение всего пограничного ведомства Украины к коварству своих визави (коллегами их трудно называть) из Беларуси. Мы победим, Будьте прокляты, твари, – резюмировал Сергей Дейнеко свое письмо генералу режиму Лукашенко.