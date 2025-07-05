Вражеская пропаганда: в ГПСУ рассказали о российской провокации на границе с Черниговщиной

Оккупанты установили триколор в районе пункта пропуска "Гремяч", расположенного на границе России и Украины в Черниговской области, который мгновенно уничтожили ВСУ. Андрей Демченко объяснил, с какой целью российские диверсанты осуществили такой шаг.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя ГПСУ Андрея Демченко в телеэфире.

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Российская пропаганда на границе

Представитель Государственной пограничной службы назвал российский триколор на границе информационным вбросом и пропагандой оккупантов.

Фактически, вывесив свой триколор в пункте пропуска "Гремяч", который находится почти на самой границе с Россией, российская пропаганда могла бы также использовать это для того, что фактически они захватили эту территорию,

– объяснил Демченко.

Он вспомнил об аналогичных случаях в пределах Сумской области в предыдущие годы, Харьковщины, когда такими же самыми действиями Россия потом показывала это как победу, и использовала такие информационные поводы для того, чтобы возвеличивать свои действия против нашего государства.

Демченко подчеркнул, что украинские пограничники вовремя обнаружили, а воины ВСУ из состава 15 армейского корпуса уничтожили российский триколор.