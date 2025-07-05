Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар речника ДПСУ Андрія Демченка в телеефірі.

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Російська пропаганда на кордоні

Речник Державної прикордонної служби назвав російський триколор на кордоні інформаційним вкидом та пропагандою окупантів.

Фактично, вивісивши свій триколор в пункті пропуску "Грем'яч", який знаходиться майже на самому кордоні з Росією, російська пропаганда могла б також використовувати це для того, що фактично вони захопили цю територію,

– пояснив Демченко.

Він згадав про аналогічні випадки в межах Сумської області в попередні роки, Харківщини, коли такими ж самими діями Росія потім показувала це як перемогу, і використовувала такі інформаційні приводи для того, щоб возвеличувати свої дії проти нашої держави.

Демченко підкреслив, що українські прикордонники вчасно виявили, а воїни ЗСУ зі складу 15 армійського корпусу знищили російський триколор.