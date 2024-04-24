В Украине увеличат численность пограничных войск
Верховная Рада приняла законопроект №11091, который предусматривает увеличение численности личного состава Государственной пограничной службы на 15 тысяч. Такое решение аргументируют необходимостью защиты границ государства от российской агрессии.
За законопроект в целом проголосовало 327 депутатов. Общая численность Государственной пограничной службы Украины теперь составит 75 тысяч человек. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.
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Цель увеличения численности ГПСУ и подробности законопроекта
Личный состав пограничной службы дополнили именно военнослужащими, а не гражданскими работниками. Такое решение объясняют необходимостью защиты границ от российской агрессии.
Согласно законопроекту, общая численность Государственной пограничной службы Украины в течение года со дня прекращения или отмены военного положения на территории Украины, составит до 75 тысяч человек, в том числе до 67 тысяч военнослужащих.
Что предшествовало увеличению численности ГПСУ
В марте правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроект №11091 "О внесении изменения в пункт 1 раздела ІХ "Заключительные положения" закона Украины "О Государственной пограничной службе Украины". Документ предусматривал увеличение общего количества пограничников на 15 тысяч человек.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что согласовал усиление ГПСУ, в том числе и увеличение численности пограничных войск в расчете на долговременную защиту границ после войны.
Как усиливаются Силы обороны Украины
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