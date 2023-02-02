Украинские пограничники продолжают эффективно работать и ловить правонарушителей, пытающихся незаконно перевозить через границу пачки денег. Об одном из таких инцидентов стало известно в среду, 1 февраля.

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Деньги были "надежно спрятаны"

Водитель пытался тщательно скрыть наличные деньги, однако не заметить кучу денег пограничники прямо-таки не могли.

Во время осмотра микроавтобуса правоохранители обнаружили многочисленные пачки гривен. Они были спрятаны под полом и за обшивкой автомобиля. Сейчас идет подсчет средств, выясняется их происхождение,

– написали в ГПСУ.

В то же время там опубликовали фотографии этого инцидента. На них действительно видны пачки денег и белый микроавтобус.



Пограничная служба обнаружила на Львовщине правонарушителя / Фотография ГПСУ



Мужчина хотел незаконно ввезти в Украину пачки денег / Кадр ГПСУ

К этой теме напомним, что не так давно на границе с Венгрией правоохранители задержали уклоняющегося от мобилизации мужчину, который упрямо притворялся женщиной. Собственно, военнообязанный хотел незаконно пересечь границу, однако не удалось ему этого сделать.

Кроме того, с недавнего времени "просто так" не могут уезжать за границу чиновники всех уровней. Соответствующее решение принял Кабинет Министров на заседании 27 января