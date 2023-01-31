Поэтому возникает логический вопрос, предусмотрена ли какая-то ответственность для мужчин, выехавших до начала полномасштабной войны и не вернувшихся. Этот вопрос разъяснил юрист Ростислав Кравец.

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По словам эксперта, ответственность за невозвращение в Украину во время военного положения не установлена.

На сегодняшний день такой ответственности нет. Народные депутаты пытаются, было несколько законопроектов, которые имели целью ввести ответственность за невозвращение мужчин в Украину,

– объяснил юрист.

Он подчеркнул, что принятие такого закона не будет отвечать нормам Конституции Украины.

"Что касается принуждения мужчин вернуться, то на самом деле это не только нарушение Конституции, но и нарушение логики. Ведь поступление в Украину финансов от работников начинает превышать поступления от экспорта", – добавил Кравец.

Угрожает ли мужчинам штрафы или общественные работы

Юрист отметил, что введение административной ответственности, в частности штрафов для возвращающихся мужчин, будет нарушением Конституции и прав человека.

Также законом не предусмотрена и принудительная мобилизация, в случае возвращения мужчины, находившегося за границей до войны,

– резюмировал он.

Кравец подчеркнул, что если мужчина получил повестку, но он каким-то образом уехал за границу уже после 24 февраля 2022 года и не явился в военкомат, то за это предусмотрена административная ответственность. В других случаях никакой ответственности за невозвращение нет.

Добавим, что ранее непригодным к военной службе госслужащим запретили уезжать за границу. В частности это касается как женщин, так и мужчин. Теперь пересекать границу чиновники могут только с целью служебной командировки. Для этого им нужно за 3 дня до выезда подавать соответствующие обращения в ГНСУ. Это касается, в частности:

народных депутатов,

судей,

прокуроров,

а также работников, забронированных органами госвласти на период мобилизации.

Недавно начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины полковник Роман Горбач рассказал, что нет никаких волн мобилизации. По его словам, в настоящее время в ВСУ нужны специалисты, как на новые образцы вооружения, которые нам дают партнеры, так и для пополнения потерь. Горбач объяснил, что в первую очередь мобилизуют личный состав по определенным учетно-военным специальностям.