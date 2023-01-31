Тож, постає логічне питання, чи передбачена якась відповідальність для чоловіків, що виїхали до початку повномасштабної війни та не повернулись. Це питання роз'яснив юрист Ростислав Кравець.

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За словами експерта, відповідальність за неповернення до України під час воєнного стану не встановлена.

На сьогодні такої відповідальності немає. Народні депутати намагаються, було кілька законопроєктів, які мали на меті запровадити відповідальність за неповернення чоловіків в Україну,

– пояснив юрист.

Він підкреслив, що ухвалення такого закону не відповідатиме нормам Конституції України.

"Що стосується змушування чоловіків повернутись, то насправді це не лише порушення Конституції, а й порушення логіки. Адже надходження в Україну фінансів від заробітчан починає перевищувати надходження від експорту", – додав Кравець.

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Юрист зазначив, що запровадження адміністративної відповідальності, зокрема штрафів для чоловіків, які повертатимуться, буде порушенням Конституції та прав людини.

Також законом не передбачена й примусова мобілізація, у разі повернення чоловіка, який був за кордоном до війни,

– резюмував він.

Кравець підкреслив, що якщо чоловік отримав повістку, але він якимось чином виїхав за кордон вже після 24 лютого 2022 року та не з'явився до військкомату, то за це передбачена адміністративна відповідальність.В інших випадках, жодної відповідальності за неповернення немає.

Додамо, що раніше непридатним до військової служби держслужбовцям заборонили виїжджати за кордон. Зокрема, це стосується як жінок, так і чоловіків. Тепер перетинати кордон чиновники можуть лише з метою службового відрядження. Для цього їм потрібно за 3 дні до виїзду подавати відповідні звернення до ДПСУ. Це стосується, зокрема:

народних депутатів,

суддів,

прокурорів,

а також працівників, заброньованих за органами держвлади на період мобілізації.

Нещодавно начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Роман Горбач розповів, що наразі немає ніяких хвиль мобілізації. За його словами, наразі в ЗСУ потрібні фахівці, як на нові зразки озброєння, які нам дають партнери, так і для поповнення втрат. Горбач пояснив, що у першу чергу мобілізують особовий склад за визначеними обліково-військовими спеціальностями.