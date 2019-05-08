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      ГПУ направила в суд обвинительные акты по убийству Гандзюк

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      ГПУ направила в суд обвинительные акты по убийству Гандзюк
      ГПУ направила в суд обвинительные акты по убийству Гандзюк / Фото из открытых источников

      ГПУ направила в суд для рассмотрения обвинительные акты в уголовном производстве в отношении 5 человек, которых обвиняют в убийстве Екатерины Гандзюк.

      Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган написала в Twitter, что криминальное производство расследовалось ГСУ СБУ.

      Читайте также: Убийство Екатерины Гандзюк: все, что нужно знать о дело на сегодня

      В нападении на Гандзюк подозреваются уже восемь человек. Четверо из них (Владимир Васянович, Никита Грабчук, Виктор Горбунов, Вячеслав Вишневский) признали свою вину и рассказали, что согласились совершить нападение за денежное вознаграждение.

      2 мая Шевченковский районный суд Киева отпустил под домашний арест Игоря Павловского, который является одним из подозреваемых в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

      Кроме того, в интернете опубликовали протоколы судебно-медицинской экспертизы тела Екатерины Гандзюк. Это чрезвычайно возмутило отца убитой херсонской активистки. Особенно из-за того, что "авторы "слива" – не папарацци, не журналюги-авантюристы, а генеральный прокурор страны и его помощник".

      Ужас, отвращение, боль. Я не хочу, чтобы полмира читало, какой у Кати был мозг, печень, почки. Это аморально, дико, недопустимо,
      – написал Виктор Гандзюк на своей странице в Facebook.

      Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк: смотрите видео

       

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      Теги: Криминальные новости Новости Украины Новости политики Юрий Луценко Новости Херсона Судьи ГПУ Дело Екатерины Гандзюк
      Источник: 24 канал
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