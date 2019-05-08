ГПУ направила в суд обвинительные акты по убийству Гандзюк

ГПУ направила в суд для рассмотрения обвинительные акты в уголовном производстве в отношении 5 человек, которых обвиняют в убийстве Екатерины Гандзюк.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган написала в Twitter, что криминальное производство расследовалось ГСУ СБУ.

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В нападении на Гандзюк подозреваются уже восемь человек. Четверо из них (Владимир Васянович, Никита Грабчук, Виктор Горбунов, Вячеслав Вишневский) признали свою вину и рассказали, что согласились совершить нападение за денежное вознаграждение.

ГПУ 07.05.2019 затверджено та направлено до суду для розгляду по суті обвинувальний акт у кримінальному провадженні, яке розслідувалось ГСУ СБУ стосовно п’яти осіб, які обвинувачуються у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть херсонської активісти К.Гандзюк — Лариса Сарган (@SarganLarysa) May 8, 2019

2 мая Шевченковский районный суд Киева отпустил под домашний арест Игоря Павловского, который является одним из подозреваемых в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Кроме того, в интернете опубликовали протоколы судебно-медицинской экспертизы тела Екатерины Гандзюк. Это чрезвычайно возмутило отца убитой херсонской активистки. Особенно из-за того, что "авторы "слива" – не папарацци, не журналюги-авантюристы, а генеральный прокурор страны и его помощник".

Ужас, отвращение, боль. Я не хочу, чтобы полмира читало, какой у Кати был мозг, печень, почки. Это аморально, дико, недопустимо,

– написал Виктор Гандзюк на своей странице в Facebook.

Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк: смотрите видео