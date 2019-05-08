11:31
8 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: НАТО вже в Росії. Відповідь Дудю від "Россия 24"
      Вєсті Кремля
      22:56, 7 травня
      Вєсті.UA: Доля Луценка в команді Зеленського. Чого Шуфрич поїхав у Крим
      Вєсті.UA
      19:13, 7 травня
      Схеми братів Дубневичів: чому їм вигідно, щоб ТЕЦ на Львівщині не працювали
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      ГПУ направила до суду обвинувальні акти щодо вбивства Гандзюк

      53 Читать новость на русском
      ГПУ направила до суду обвинувальні акти щодо вбивства Гандзюк
      ГПУ направила до суду обвинувальні акти щодо вбивства Гандзюк / Фото з відкритих джерел

      ГПУ направила до суду для розгляду обвинувальні акти у кримінальному провадженні щодо 5 осіб, яких обвинувачують у вбивстві Катерини Гандзюк.

      Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган написала у Twitter, що кримінальне провадження розслідувалося ГСУ СБУ.

      Читайте також: Убивство Катерини Гандзюк: все, що потрібно знати про справу на сьогодні

      У нападі на Гандзюк підозрюється уже восьмеро осіб. Четверо з них (Володимир Васянович, Микита Грабчук, Віктор Горбунов, В'ячеслав Вишневський) визнали свою провину і розповіли, що погодилися здійснити напад за грошову винагороду. 

      2 травня Шевченківський районний суд Києва відпустив під домашній арешт Ігоря Павловського, який є одним із підозрюваних в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

      Окрім того, у інтернеті опублікували протоколи судово-медичної експертизи тіла Катерини Гандзюк. Це надзвичайно обурило батька вбитої херсонської активістки. Особливо через те, що "автори "зливу" – не папараці, не журналюги-авантюристи, а генеральний прокурор країни та його помічник".

      Жах, огида, біль. Я не хочу, щоб півсвіту читало, який у Каті був мозок, печінка, нирки. Це аморально, дико, неприпустимо,
      – написав Віктор Гандзюк на своїй сторінці у Facebook.

      Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк: дивіться відео

       

      blog_ava
      Чи потрібне українцям свято 9 травня? Ваша думка
      сьогодні
      11738
      Теги: Новини України Кримінальні новини Новини політики Справа Катерини Гандзюк ГПУ Судді Новини Херсона Юрій Луценко
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Перехід ЗСУ на стандарти НАТО: коментарі офіцерів з Великої Британії та України
      сьогодні , 08:40 Перехід ЗСУ на стандарти НАТО: коментарі офіцерів з Великої Британії та України
      Антон Голобородько 2579
      День перемоги чи День пам'яті: що відзначають в Україні 8-9 травня та коли вихідний
      сьогодні , 08:15 День перемоги чи День пам'яті: що відзначають в Україні 8-9 травня та коли вихідний
      Андрій Шляхтін 22060
      Головні новини 7 травня: обрання голови Антикорупційного суду та нова вигадка Росії
      сьогодні , 08:02 Головні новини 7 травня: обрання голови Антикорупційного суду та нова вигадка Росії
      2257
      Про Авакова, команду Зеленського та повернення в Україну: друга частина інтерв'ю з Коломойським
      7 травня , 22:30 Про Авакова, команду Зеленського та повернення в Україну: друга частина інтерв'ю з Коломойським
      2234
      Реінтегрувати жителів Донбасу буде нескладно, – ветеран про перемоги і зради на війні
      7 травня , 22:01 Реінтегрувати жителів Донбасу буде нескладно, – ветеран про перемоги і зради на війні
      Повернись живим 1485
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук