ГПУ планируют превратить в Офис Генпрокурора, – СМИ

Новая Верховная Рада под руководством депутатов "Слуги народа" планирует масштабную реформу Генеральной прокуратуры. В частности, говорится о преобразовании института ГПУ в Офис Генпрокурора, также и о ликвидации органов прокурорского самоуправления.

Региональные представительства прокуратуры также реформируют и переименуют в офисы региональных прокуроров, а местные прокуратуры – в окружные. Издание LB.ua утверждает, что источник в Офисе Президента рассказал о "чистке всех кадров" в прокуратуре.

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Реформа прокуратуры, которую запланировал президент Зеленский и "Слуга народа", предусматривает и ликвидацию органов прокурорского самоуправления. Речь идет о Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и Совете прокуроров.

Чем занимаются КДКП и Совет прокуроров?

Эти структуры создавали по требованию международных экспертов. Они занимаются кадровыми вопросами, которыми ранее занимались руководители ГПУ или региональных прокуратур. А еще – привлечением прокуроров к дисциплинарной ответственности вплоть до рекомендации по их освобождению.

Кроме указанного, планируют ликвидировать Военную прокуратуру с ее нынешними полномочиями. Следствием этого, к сожалению, может быть закрытие уголовных дел против Российской Федерации. Еще – может возникнуть угроза уголовного преследования украинских военнослужащих.

Чем занимается Военная прокуратура?

Это структурная единица ГПУ, которой руководит заместитель Генпрокурора. ВПУ надзирает за соблюдением законов в Вооруженных силах Украины, Государственной пограничной службе, Национальной гвардии, СБУ и других военных формированиях. Сейчас главным военным прокурором является генерал-полковник юстиции Анатолий Матиос.

Новую структуру, Офис Генпрокурора, должен возглавить все тот же Руслан Рябошапка. Что о нем известно – читайте в материале 24 канала.