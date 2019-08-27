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      ГПУ планируют превратить в Офис Генпрокурора, – СМИ

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      Генпрокуратура станет Офисом Генпрокурора
      Генпрокуратура станет Офисом Генпрокурора / expres.online

      Новая Верховная Рада под руководством депутатов "Слуги народа" планирует масштабную реформу Генеральной прокуратуры. В частности, говорится о преобразовании института ГПУ в Офис Генпрокурора, также и о ликвидации органов прокурорского самоуправления.

      Региональные представительства прокуратуры также реформируют и переименуют в офисы региональных прокуроров, а местные прокуратуры – в окружные. Издание LB.ua утверждает, что источник в Офисе Президента рассказал о "чистке всех кадров" в прокуратуре.

      Читайте также: Кто возглавит ключевые министерства и Генпрокуратуру: вероятный список

      Реформа прокуратуры, которую запланировал президент Зеленский и "Слуга народа", предусматривает и ликвидацию органов прокурорского самоуправления. Речь идет о Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и Совете прокуроров.

      Чем занимаются КДКП и Совет прокуроров?
      Эти структуры создавали по требованию международных экспертов. Они занимаются кадровыми вопросами, которыми ранее занимались руководители ГПУ или региональных прокуратур. А еще – привлечением прокуроров к дисциплинарной ответственности вплоть до рекомендации по их освобождению.

      Кроме указанного, планируют ликвидировать Военную прокуратуру с ее нынешними полномочиями. Следствием этого, к сожалению, может быть закрытие уголовных дел против Российской Федерации. Еще – может возникнуть угроза уголовного преследования украинских военнослужащих.

      Чем занимается Военная прокуратура?
      Это структурная единица ГПУ, которой руководит заместитель Генпрокурора. ВПУ надзирает за соблюдением законов в Вооруженных силах Украины, Государственной пограничной службе, Национальной гвардии, СБУ и других военных формированиях. Сейчас главным военным прокурором является генерал-полковник юстиции Анатолий Матиос.

      Новую структуру, Офис Генпрокурора, должен возглавить все тот же Руслан Рябошапка. Что о нем известно – читайте в материале 24 канала.

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      Теги: Новости Украины Верховная Рада ГПУ СМИ Реформы Слуга народа
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