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      ГПУ планують перетворити на Офіс Генпрокурора, – ЗМІ

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      Генпрокуратура стане Офісом Генпрокурора
      Генпрокуратура стане Офісом Генпрокурора / expres.online

      Нова Верховна Ррада під проводом депутатів "Слуги народу" планує масштабну реформу Генеральної прокуратури. Зокрема, мовиться про перетворення інституту ГПУ у Офіс Генпрокурора, також і про ліквідацію органів прокурорського самоврядування.

      Регіональні представництва прокуратури також реформують і перейменують в офіси регіональних прокурорів, а місцеві прокуратури – в окружні. Видання LB.ua стверджує, що джерело в Офісі Президента розповіло про "чистку всіх кадрів" у прокуратурі.

      Читайте також: Хто очолить ключові міністерства і Генпрокуратуру: ймовірний список

      Реформа прокуратури, яку запланував президент Зеленський та "Слуга народу", передбачає і ліквідацію органів прокурорського самоврядування. Мовиться про Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів і Раду прокурорів. 

      Чим займаються КДКП і Рада прокурорів? Ці структури створювали на вимогу міжнародних експертів. Вони займаються кадровими питаннями, якими раніше займалися керівники ГПУ або регіональних прокуратур. А ще – залученням прокурорів до дисциплінарної відповідальності аж до рекомендації щодо їхнього звільнення.

      Окрім зазначеного планують ліквідувати Військову прокуратуру з її нинішніми повноваженнями. Наслідком цього, на жаль, може бути закриття кримінальних справ проти Російської Федерації. Ще ж і надто – може виникнути загроза кримінального переслідування українських військовослужбовців.

      Чим займається Військова прокуратура? Це структурна одиниця ГПУ, якою керує заступник Генпрокурора. ВПУ наглядає за дотриманням законів у Збройних силах України, Державній прикордонній службі, Національній гвардії, СБУ та інших військових формуваннях. Наразі головним військовим прокурором є генерал-полковник юстиції Анатолій Матіос.

      Нову структуру, Офіс Генпрокурора, повинен очолити все той же Руслан Рябошапка. Що про нього відомо – читайте у матеріалі 24 каналу.

      blog_ava
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      27 серпня
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      Теги: Новини України ГПУ Слуга народу Верховна Рада Реформи ЗМІ
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