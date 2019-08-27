ГПУ планують перетворити на Офіс Генпрокурора, – ЗМІ

Нова Верховна Ррада під проводом депутатів "Слуги народу" планує масштабну реформу Генеральної прокуратури. Зокрема, мовиться про перетворення інституту ГПУ у Офіс Генпрокурора, також і про ліквідацію органів прокурорського самоврядування.

Регіональні представництва прокуратури також реформують і перейменують в офіси регіональних прокурорів, а місцеві прокуратури – в окружні. Видання LB.ua стверджує, що джерело в Офісі Президента розповіло про "чистку всіх кадрів" у прокуратурі.

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Реформа прокуратури, яку запланував президент Зеленський та "Слуга народу", передбачає і ліквідацію органів прокурорського самоврядування. Мовиться про Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів і Раду прокурорів.

Чим займаються КДКП і Рада прокурорів? Ці структури створювали на вимогу міжнародних експертів. Вони займаються кадровими питаннями, якими раніше займалися керівники ГПУ або регіональних прокуратур. А ще – залученням прокурорів до дисциплінарної відповідальності аж до рекомендації щодо їхнього звільнення.

Окрім зазначеного планують ліквідувати Військову прокуратуру з її нинішніми повноваженнями. Наслідком цього, на жаль, може бути закриття кримінальних справ проти Російської Федерації. Ще ж і надто – може виникнути загроза кримінального переслідування українських військовослужбовців.

Чим займається Військова прокуратура? Це структурна одиниця ГПУ, якою керує заступник Генпрокурора. ВПУ наглядає за дотриманням законів у Збройних силах України, Державній прикордонній службі, Національній гвардії, СБУ та інших військових формуваннях. Наразі головним військовим прокурором є генерал-полковник юстиції Анатолій Матіос.

Нову структуру, Офіс Генпрокурора, повинен очолити все той же Руслан Рябошапка. Що про нього відомо – читайте у матеріалі 24 каналу.