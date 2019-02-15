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      ГПУ работает в режиме пиар-службы Порошенко, – политолог о деле Медведчука

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      Оснований для того, чтобы заводить дело на кума Путина Виктора Медведчука нету. Его слова на партийном съезде не отличались от того, что он говорил раньше.

      Такое мнение высказал политолог Петр Олещук.

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      По его словам, смысл плана, который озвучил Медведчук, заключается в выполнении минских договоренностей. В частности того, что там написано в отношении органов особого статуса и органов управления этих территорий.

      Выглядит очень странным, что дело против него открыли именно сейчас. Выборы приближаются и это ставит под вопрос политические цели, которые преследуются. Ни для кого не секрет, что в последнее время ГПУ работает в режиме пиар-службы действующего президента,
      – отметил Олещук.

      Как показывал суд о госизмене экс-президента Виктора Януковича, доказать это не так просто, нужны документальные подтверждения, свидетельства и экспертизы.

      В чем ГПУ обвиняет Медведчука?Против кума Путина Виктора Медведчука ГПУ 5 февраля открыла уголовное производство. Производство открыли из-за того, что на съезде политической организации "Украинский выбор – право народа" Медведчук заявил о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс". Следовательно, в действиях Медведчука Генпрокуратура увидела признаки преступлений, предусмотренных статьями "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "Государственная измена".

      Во время партийного съезда Виктор Медведчук подчеркивал, что он имеет в виду не федерализацию, а лишь автономный статус, аналогичный статусу Крыма.

      В этой ситуации доказывать что-то будет сложно. Все это прекрасно понимают, но ГПУ занялась "странным делом". Это свидетельствует о том, что им нужно отчитаться до выборов,
      – добавил политолог.

      О шансах возвращения Медведчука в политику

      По словам политического эксперта, в последнее время Виктор Медведчук набирает обороты. За Виктора Януковича такого не было, никакого поста он не занимал. Благодаря переговорам по освобождению пленных и заложников кум Путина повышает свой статус

      Его специфический статус выражается в определенных правах и возможностях. Рейтинги показывают, что высока вероятность того, что оппозиционная платформа "За жизнь" попадет в парламент. Политические амбиции у него серьезные и впоследствии он будет претендовать на руководящие должности. Однако это будет зависеть от состава следующей Верховной Рады,
      – заявил Олещук.

      Виктор Медведчук принимал участие в переговорах в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе, но сейчас он больше не представляет Украину на этих переговорах. Причина – обвинения со стороны президета Порошенко в том, что на переговорах Трехсторонней контактной группы он фактически лоббировал интересы Путина.

      Кто такой Виктор Медведчук: смотрите видео

       

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      Теги: Виктор Медведчук Верховная Рада Парламентские выборы 2019 Владимир Путин Новости Украины Выборы Президента 2019 Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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