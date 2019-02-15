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      ГПУ працює в режимі піар-служби Порошенка, – політолог про справу Медведчука

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      Підстав для того, щоб заводити справу на кума Путіна Віктора Медведчука нема. Його слова на партійному з*їзді не відрізнялися від того, що він говорив раніше.

      Таку думку висловив політолог Петро Олещук.

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      За його словами, сенс плану який озвучив Медведчук полягає у виконанні мінських домовленостей. Зокрема того, що там написано щодо органів особливого статусу та органів управління цих територій.

      Виглядає дуже дивним те, що справу проти нього відкрили саме зараз. Вибори наближаються і це ставить під питання політичні цілі, які переслідуються. Не для кого не є секретом, що останнім час ГПУ працює в режимі піар-служби чинного президента,
      – зазначив Олещук.

      Як показув суд про держзраду екс-президента Віктора Януковича, довести це не так просто, потрібні докуменальні підтвердження, свідчення та експертизи.

      У чому ГПУ звинувачує Медведчука?Проти кума Путіна Віктора Медведчука ГПУ 5 лютого відкрила кримінальне провадження. Провадження відкрили через те, що на з'їзді політичної організації "Український вибір – право народу" Медведчук заявив про необхідність утворення так названого "автономного регіону Донбас". Відтак, у діях Медведчука Генпрокуратура вбачає ознаки злочинів, передбачених статтями "Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України" та "Державна зрада".

      Під час партійного з'їзду Віктор Медведчук наголошував, що він немає на увазі не федералізацію, а лише автономний статус, аналогічний до статусу Криму.

      В цій ситуацію доводити щось буде складно. Всі це прекрасно розуміють, але ГПУ зайнялася "дивною справою". Це свідчить про те, що їм треба прозвітуватися до виборів,
      – додав політолог.

      Про шанси повернення Медведчука в політику

      За словами політичного експерта, останнім часом Віктор Медведчук набирає обертів. За Віктора Януковича такого не було, ніяких поста він не займав. Завдяки переговорам щодо звільнення полонених та заручників кум Путіна підвищує свій статус

      Його специфічний статус виражається у певних правах та можливостях Рейтинги показують, що є висока ймовірність того, що опозиційна платформа "За життя" потрапить у парламент. Політичні амбіції у нього серйозні і згодом він буде претендувати на керівні посади. Проте це залежатимете від складу наступної  Верховної Ради,
      – заявив Олещук.

      Віктор Медведчук брав участь у переговорах у Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі, але наразі він більше не представляє Україну на цих перемовинах. Причина – звинувачення з боку президета Поорошенка у тому, що на переговорах Тристоронньої контактної групи він фактично лобіював інтереси Путіна.

      Хто такий Віктор Медведчук: дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Віктор Медведчук Володимир Путін Верховна Рада Парламентські вибори 2019 Президентські вибори 2019 Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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