Игра Путина, – Фейгин предположил, на какой минимум глава Кремля рассчитывает на переговорах

На фоне войны делегации Украины и России 29 марта встретятся в Турции и продолжат переговоры. Однако такие попытки со стороны россиян вроде бы о чем-то договориться могут быть игрой Владимира Путина.

Об этом заявил российский правозащитник Марк Фейгин в эфире 24 канала.

На тему Переговоры Украины и России в Турции начнутся 29 марта

"В этом вопросе я пессимист, поэтому не очень понимаю, почему до этого не могло состояться каких-то договоренностей, а только сейчас этот шанс как-то увеличился. Мне кажется, это больше игра Путина и понятно, чего он добивается – капитуляции Украины", – отметил правозащитник.

По словам Фейгина, есть определенный минимум, на который рассчитывает российский президент.

Это признание Крыма российским и фактически признание самопровозглашенных псевдореспублик, но уже в границах Донецкой и Луганской областей. Я думаю, это тот минимум, на который рассчитывает Путин,

– добавил правозащитник.

Следует заметить, что для Украины есть принципиальные позиции, по которым она ни в коем случае не уступит России.

Фейгин допустил, на какой минимум Путин рассчитывает на переговорах: смотрите видео