Про це заявив російський правозахисник Марк Фейгін в ефірі 24 каналу.

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"У цьому питанні я песиміст, тому не дуже розумію, чому до цього не могло відбутися якихось домовленостей, а лише зараз цей шанс якось збільшився. Мені здається, це більше гра Путіна й зрозуміло, чого він добивається – капітуляції України", – зазначив правозахисник.

За словами Фейгіна, є певний мінімум, на який розраховує російський президент.

Це визнання Криму російським й фактично визнання самопроголошених псевдореспублік, але вже в кордонах Донецької та Луганської областей. Я думаю, це той мінімум, на який розраховує Путін,

– додав правозахисник.

Варто зауважити, що для України є принципові позиції, щодо яких вона у жодному випадку не поступиться Росії.

Фейгін припустив, на який мінімум Путін розраховує на перемовинах: дивіться відео