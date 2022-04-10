Грабеж квартир в Ирпене попал на камеры наблюдения: циничные действия оккупантов
10 апреля 2022 , 11:03Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Київ Оперативний"
Оккупанты, находясь на Киевщине, разрушали все на своем пути, но не брезговали имуществом украинцев. Они старались унести с собой все, что на их взгляд "не так лежало".
Так что после себя оккупанты оставили разграбленные дома. Конечно, это ничто в сравнении со зверствами, которые они совершили против людей.
Внимание На случай нового наступления оборонительные рубежи максимально отодвинули от Киева
На видео видно, как оккупанты взламывают квартиры и хотят угнать велосипеды.
К слову, власти Киевской области дадут жителям рекомендации по возвращению в область примерно в конце апреля, тогда закончится первая волна разминирования территории. Пока же возвращаться на Киевщину опасно.
Также в регионе – Последствия прихода россиян в Ирпень: смотрите видео