Грабеж квартир в Ирпене попал на камеры наблюдения: циничные действия оккупантов

Оккупанты, находясь на Киевщине, разрушали все на своем пути, но не брезговали имуществом украинцев. Они старались унести с собой все, что на их взгляд "не так лежало".

Так что после себя оккупанты оставили разграбленные дома. Конечно, это ничто в сравнении со зверствами, которые они совершили против людей.

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На видео видно, как оккупанты взламывают квартиры и хотят угнать велосипеды.

К слову, власти Киевской области дадут жителям рекомендации по возвращению в область примерно в конце апреля, тогда закончится первая волна разминирования территории. Пока же возвращаться на Киевщину опасно.

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