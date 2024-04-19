"Белые мухи налетели – все вокруг стало белым": Киев засыпало градом за несколько секунд

Столицу Украины внезапно накрыла непогода. Мощный град за считанные секунды превратил улицы в белоснежные пейзажи.

В пятницу, 19 апреля, киевляне стали свидетелями необычного явления – града, который неожиданно свалился на город. Телеграм-каналы со ссылкой на местных жителей пишут, за несколько секунд Софиевская Борщаговка изменила свой привычный вид на зимний, – информирует 24 Канал.

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Белый град на улицах Киева

Черные облака, собравшиеся над городом перед непогодой, были началом настоящей зимней сказки, что развернулась крайне быстро. Фотографии, которые делятся пользователи, демонстрируют масштабы явления: от Софиевской Борщаговки до центра города – везде падает град, похожий на снег.

Белый град засыпает снегом: смотрите видео из телеграм-пабликов

Столица в апреле превращается в зимнюю сказку: смотрите видео с телеграм-каналов

В социальных сетях пользователи активно делятся фотографиями и видео необычного града, который стал для многих настоящей сенсацией. Комментарии варьируются от удивления до шуток о возвращении зимы.

Темные облака перед мощным градом / Фото из телеграм-каналов

В целом метеорологи считают, что такие явления, хоть и редкие, но возможны весной. Гражданам следует быть осторожными и внимательно следить за погодными прогнозами.

Киев засыпает белым мощным градом: смотрите видео из телеграмм-пабликов

К счастью, информации о серьезных разрушениях или травмах в результате града не поступало.

Следует сказать, что в Укргидрометцентре предупреждали 19 апреля (около 10:40) об опасных метеорологических явлениях на территории Киевщины.

В ближайший час с удержанием до конца дня 19 апреля порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду. Первый уровень опасности – желтый,

– указано в сообщении.

Что делать в случае града?