Град, обстреливавший Северную Салтовку в Харькове, уничтожен

4 марта 2022 , 18:07
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Источник:

Харьков LIVE

Военным из Вооруженных сил Украины удалось уничтожить технику врага "Град", которая обстреливала жилые массивы Харькова.

ВСУ удалось ликвидировать реактивную систему залпового огня, которая базировалась в селе Русские Тишки за Циркунами и осуществляла вражеские обстрелы крупнейшего жилого массива города Харькова.

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Сообщается, что они были уничтожены контрбатарейной работой. Напоминаем, что за все время войны в Харькове удалось ликвидировать более 500 единиц вражеской техники, которой оккупанты наносили самые коварные удары, от которых погибло больше всего наших гражданских.

Последствия обстрелов из "градов" в Северной Салтовке:

 

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Автор: Ірина Грицик